Lara Fabian partage sa transformation physique sur les réseaux sociaux

Lara Fabian, Chanteuse

Depuis quelques semaines, les internautes ont remarqué la métamorphose physique de Lara Fabian. En effet, la chanteuse s’est lancée dans un programme sportif récemment. Ses fans l’ont félicitée sur les réseaux sociaux pour sa détermination.





La chanteuse de 50 ans partage depuis quelques jours ses entraînements sportifs avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Sa détermination et sa transformation physique bien visible impressionnent et encouragent de nombreux fans. Dimanche 9 août 2020, elle a dévoilé une compilation de plusieurs exercices sportifs sur Instagram. “Je vous partage ce petit montage que Gab (son mari, n.l.d.r.) a fait de mes séances de sport”, a-t-elle expliqué. Malgré l’absence de sa coach, la chanteuse a déclaré qu’elle continuait “à suivre ses précieux conseils et à les appliquer à la lettre”.





De la joie

Dans une autre vidéo, la chanteuse a expliqué les raisons qui l’ont poussée à se lancer dans cette aventure sportive: “Faire du sport, c’est avant tout se remettre en mouvement vers la vie, la santé et l’alignement de tout ce qui a pu être désaligné ces dernières semaines. Et Dieu sait à quel point la santé est importante.” Elle a ajouté: “J’avais envie de vous partager la joie que j’éprouve de me remettre à bouger en ce moment. Ça me fait un bien fou.”





