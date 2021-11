Lara Fabian traitée de “boudin” à la télévision: “C'était d'une cruauté”

Lara Fabien traité de Boudin

Lara Fabian est revenue sur une vieille interview avec Thierry Ardisson au cours de laquelle l’animateur s'était permis plusieurs remarques déplacées au sujet de son physique.





Lara Fabian garde un souvenir amer de son passage dans “Tout le monde en parle”. Invitée ce dimanche 14 novembre dans la version québécoise du programme, la chanteuse est revenue sur l’humiliation subie dans l'émission de Thierry Ardisson. À l'époque, ce dernier s’était permis plusieurs remarques déplacées sur son corps. “Là je vous trouve... C’est Weight Watchers le producteur ? (...) Ce qui est bien, c’est que les seins n’ont pas bougé. Parce que parfois, quand on maigrit, on perd ses seins”, avait lancé l’homme en noir. Une séquence gênante que Lara Fabian a commentée, dix ans plus tard.





“Et encore, vous ne l’avez pas entendu dire que je suis un boudin, parce que vous avez eu la gentillesse de passer un extrait qui est encore audible, je trouve”, a-t-elle lancé. “C’était d’une cruauté, d’une violence! Vous voyez très bien que... Je suis complètement... Je n’ai pas les moyens de réagir”.