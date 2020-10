Laura Smet est maman: découvrez le prénom symbolique de son premier enfant

Laura Smet donne naissance à un garçon

Laura Smet et son époux Raphaël Lancrey-Javal ont donné naissance à leur premier enfant dans la nuit du 7 au 8 octobre, révèlent les magazines Voici et Paris Match. La fille de Johnny Hallyday est donc devenue l’heureuse maman d'un petit garçon au prénom très symbolique.

Selon Paris Match, l’accouchement aurait eu lieu dans la nuit du 7 au 8 octobre 2020 dans une clinique du XVe arrondissement de Paris. Laura Smet a donné naissance à un petit garçon qui répond au prénom de Léo. Un bel hommage à Johnny Hallyday. En effet, ce dernier était administrativement connu sous le nom de Jean-Philippe Léo Smet. Le petit garçon a deux autres prénoms tout aussi symboliques: Jean, toujours en hommage au chanteur décédé en 2017, et Didier, qui fait référence au père de Raphaël Lancrey-Javal.





Huit ans d’amour

Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal, qui est déjà le papa d'un garçon né d'une précédente relation, filent le parfait amour depuis huit ans. Le couple s’est marié civilement à Paris en décembre 2018 puis religieusement au Cap Ferret le 15 juin 2019. “Je me sens bien, à ma place. J’ai toujours voulu me marier, sans doute parce que mes parents ne l’ont jamais fait. J’ai surtout rencontré un homme avec lequel je sens que je peux construire du solide. Quand on perd quelqu’un de très cher, on est déraciné et on a besoin d’être à nouveau ancré à une base très solide. On doit se replanter quelque part, c’est aussi ça pour moi le mariage, ce n’est pas seulement faire une fête sur une plage”, confiait l’actrice à l’époque.





Pour le moment, la femme de 36 ans n’a pas encore communiqué sur la naissance de son fils.