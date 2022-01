“Beaucoup de gens étaient au courant de ses agissements”: un docu-série consacré à l’affaire Bill Cosby

Un documentaire sur la vie de Bill Cosby devoilé

La bande-annonce officielle de “We Need to Talk About Cosby”, la série consacrée à l’affaire Bill Cosby, vient tout juste d’être dévoilée. Ce docu-série en quatre parties sera présenté pour la première fois cette semaine fois au festival du film Sundance 2022.

“We Need to Talk About Cosby” revient sur la carrière - et la chute - de Bill Cosby, qui fut l’un des humoristes les plus appréciés aux États-Unis, avant d’être accusé de viol et d’agression sexuelle par plus de 60 femmes.





Dans la bande-annonce, on peut découvrir un extrait du témoignage d’Eden Tirl, l’une des victimes présumées à avoir poursuivi la star pour abus sexuels. “Beaucoup étaient au courant de ses méfaits. Vous ne pouvez pas faire ce qu’il a fait sans que beaucoup de gens vous soutiennent”, lance-t-elle face caméra.





La série sera présentée ce samedi au festival Sundance, avant d’être diffusée sur la chaîne américaine Showtime à partir du 30 janvier prochain.





Comme l’explique la chaîne, le documentaire “offre aux téléspectateurs la possibilité de reconsidérer l’empreinte de Cosby dans une société où la culture du viol, la masculinité toxique, le capitalisme et la suprématie blanche façonnent la façon dont nous réévaluons le sexe et le pouvoir”.





Libération