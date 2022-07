“C’est dur d’entendre ça”: Inès Reg traitée de “salope” par Valérie Trierweiler dans Pékin Express

Ines Reg traitée de salope à Valérie Trierweiler

“Elles nous attendaient les salopes.” Une phrase lancée par Valérie Trierweiler dans le dernier épisode de “Pékin Express: duo de choc” a retenu l’attention de nombreux internautes. La cible? Inès Reg et sa sœur Anaïs. Appelée à réagir, l’humoriste a pris la parole jeudi soir lors d’un live sur Instagram. Elle confie avoir été “piquée” sur le moment.





“Concernant la grande question, oui nous avons découvert avec ma sœur, comme vous tous (...) que nous étions des salopes mais on n’était pas du tout au courant”, ironise d’entrée Inès Reg. Amusée avec un peu de recul, elle admet avoir mal accueilli, dans un premier temps, la sortie de l’ex-compagne de François Hollande.





“Ce n’est pas grave, c’est le jeu (...) C’est une femme qui a eu une carrière, qui a été Première dame. Oui, c’est vrai, c’est dur d’entendre des mots comme ça. J’avoue que ça pique un peu sur le moment.”





“Piquante”

Inès Reg pointe l’attitude de Valérie Trieweiler, visiblement un peu trop investie dans la compétition. “On s’était promis qu’on ne se ‘drapeauterait’ pas entre nous (NDLR: avec les autres candidats) et que ceux qui avaient le drapeau rouge, on devrait les laisser passer premier. Mais on n’avait pas mis Valérie dans ce pacte. Parce que depuis le tout début, c’était un peu compliqué, elle était piquante avec nous (...) On avait décidé de se serrer les coudes, mais elle n’avait jamais été parmi les nôtres, au contraire, elle ne faisait que nous piquer et nous montrer du doigt.”