“C’est dur de se passer de sexe”, Cardi B renonce à divorcer de son mari infidèle

Cardi B et son Mari Rappeur Offset

Le mois dernier, Cardi B annonçait qu’elle avait lancé une procédure de divorce pour se séparer du rappeur Offset. Mais depuis, la star internationale a changé d’avis. “Je suis cinglée”, a-t-elle lancé sur Instagram jeudi 15 octobre.





Les fans ne savent plus où donner de la tête. Le mois dernier, Cardi B et le rappeur Offset annonçaient officiellement qu'ils allaient divorcer. Les deux artistes sont en couple et mariés depuis 2017. Ensemble, ils ont donné naissance à une petite fille nommée Kulture. La chanteuse ne pouvait plus supporter les infidélités de son mari. “J’en ai juste eu marre des disputes. On n’est pas sur la même longueur d’onde et j’en ai marre”, avait-elle déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux.





“Je ne suis pas bipolaire”

La femme de 28 ans avait affirmé qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision. Pourtant, un mois plus tard, la rappeuse a renoncé à la procédure de divorce. Dans un direct Instagram le 15 octobre, Cardi B a expliqué: “Je suis cinglée. (...). Les gens pensent que je fais tout ça pour avoir de l’attention, mais c’est faux.