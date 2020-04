“C’est impossible d’être parfait”: les conseils d’Angelina Jolie aux parents

Angelina Jolie, Stars de cinema

Angelina Jolie sait ce que c’est d’être confinée en famille. Mère de six enfants, la star a tenu à déculpabiliser les parents débordés durant cette crise du coronavirus.

“Chers parents, je pense à vous”, a écrit la comédienne dans un texte publié dans le magazine Time, pour lequel elle collabore régulièrement depuis maintenant plus d'un an. “J’imagine comme c’est difficile pour chacun d’entre vous de traverser cette période. À quel point vous voulez guider vos proches dans cette épreuve. À quel point vous vous inquiétez. À quel point vous planifiez. À quel point vous souriez pour eux, alors qu’à l’intérieur vous vous sentez parfois brisé”.

“Au milieu de cette pandémie, je pense à toutes les mères et tous les pères avec leurs enfants à la maison qui espèrent pouvoir tout faire correctement, répondre à tous les besoins tout en restant calme et positif. Une chose qui m’a aidé, c’est de savoir que c’est impossible”, a poursuivi Angelina Jolie. La star est actuellement confinée à Los Angeles avec ses six enfants, auxquels son ex-mari Brad Pitt vient rendre visite le plus souvent possible.





“C’est une belle chose de découvrir que vos enfants ne veulent pas que vous soyez parfait. Ils veulent juste que vous soyez honnête. Et que vous fassiez de votre mieux (...) Ils vous aiment. Ils veulent vous aider. Donc, au final, c’est l’équipe que vous formez. Et d’une certaine manière, ils vous élèvent aussi. Vous grandissez ensemble”.





Dans ce texte, Angelina Jolie s’est également confiée sur son désir de devenir mère. “Je n’étais pas très stable,quand j'étais jeune. En fait, je n’ai jamais pensé que je pourrais être la mère de quelqu’un. Je me souviens de la décision de devenir mère. Ce n’était pas difficile d’aimer. Ce n’était pas difficile de me consacrer à quelqu’un et à quelque chose de plus grand que ma vie. Ce qui était difficile, c’était de savoir qu’à partir de maintenant, je devais être celle qui s’assurerait que tout allait bien se passer”.