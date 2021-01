“Cinq ans déjà”: Céline Dion rend un tendre hommage à son mari René

Céline Dion rend hommage à René Angelil

Le 14 janvier 2016, René Angélil décédait des suites d'un cancer de la gorge. Cinq ans plus tard, Céline Dion lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram.

“René, ça fait 5 ans déjà... Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi”, a écrit Céline Dion sous une photo de deux personnes qui se tiennent la main sur une plage. “Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous”.

La chanteuse de 52 ans a ajouté qu’elle “prie” pour que l’amour de son défunt mari “ rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles”.