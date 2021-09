“Claude joue un double jeu”, Maxime très remonté après son élimination de “Koh-Lanta: La Légende”

Après avoir perdu l’épreuve sur l’île des bannis face à Ugo et Clémentine, Maxime a été définitivement éliminé de “Koh-Lanta: La Légende”. Interrogé par les journalistes de PurePeople, l’aventurier a expliqué être déçu de la “trahison” de ses camarades hommes, et plus particulièrement de celle de Claude. “Il joue un double jeu”, affirme Maxime.



Après avoir été éliminé par ses camarades lors du quatrième conseil de “Koh-Lanta: La Légende”, Maxime a eu la possibilité de sauver une dernière fois sa peau lors d'une épreuve face à Ugo et Clémentine sur l’île des bannis. Malheureusement, l’expert en survie a été devancé par ses adversaires lors du défi et a donc vu son flambeau s’éteindre définitivement.





Dans les colonnes de PurePeople, Maxime affirme que Claude joue sur deux tableaux et est au cœur d'une double alliance. Il rappelle que le soir de son élimination, les hommes s’étaient mis d’accord pour voter contre Christelle. “Claude assure que Coumba est sa sœur, pas besoin d’être un grand stratège pour comprendre qu’ils s’entendent bien. Et il assure que Coumba votera contre Christelle, que l’on aura donc la majorité des votes et que tout va bien (...) Claude est effectivement bien en alliance avec Coumba”, affirme Maxime.