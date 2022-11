“Coups, morsures, brûlures” : Mbaye Niang accusé de violences conjugales par son ex-compagne

Emilie Fiorelli se confie sur sa relation avec le père de ses enfants

Sur Instagram, Émilie Fiorelli, ancienne candidate de téléréalité et ex-compagne de M'Baye Niang, a dénoncé les agissements que lui aurait fait subir le joueur de l'AJ Auxerre.





L'heure est au déballage entre Mbaye Niang et Émilie Fiorelli. L'ancienne compagne de l'attaquant de l'AJ Auxerre, mère de ses enfants, a dénoncé sur les réseaux sociaux le comportement de celui-ci, qui aurait utilisé la violence à son égard.