“Desperate Housewives” bientôt de retour? Cette étrange publication ravive l’espoir des fans

Retour de la série Desperate Housewives

Après “Sex and the City” ou encore “Gossip Girl”, la célèbre série “Desperate Housewives” va-t-elle aussi faire son grand retour à l’écran? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs à ce sujet vont bon train. Et une mystérieuse publication sur les réseaux sociaux est venue en rajouter une couche. Les fans, surexcités, espèrent plus que jamais retrouver leurs héroïnes préférées dans le quartier de Wisteria Lane en 2022.





Ce 31 décembre, une publication postée sur les réseaux sociaux officiels de la série a attisé la curiosité et ravivé l’espoir des fans. “En attendant désespérément 2022", peut-on lire sous une photo promotionnelle avec les actrices de la série. Sur Twitter, les internautes n’ont pas caché leur excitation à l’idée d'un retour de “Desperate Housewives” à l’écran.





“Attendez! ‘Desperate Housewives’ est de retour ?! Je regarderais tellement”, “Qu’est-ce qui se passe?”, “J’adorerais voir un film ‘Desperate Housewives’ en 2022", “Ne jouez pas avec nos sentiments”, “J’espère qu'ils ne se moquent pas de nous”, “Il y aura une suite ou ils nous vendent juste du rêve?”, pouvait-on lire sur le réseau social.





Eva Longoria est partante