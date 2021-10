“Dévasté”, Alec Baldwin brise le silence après son tir fatal

Alec Baldwin brise le silence après son tir fatal sur Halyna Hutchins

Alec Baldwin s’est dit “dévasté” après le décès de la directrice de la photographie sur qui il a accidentellement tiré sur le plateau de tournage du western “Rust”. L’acteur a ajouté qu’il coopérait avec la police pour déterminer comment un tel accident a pu se produire.

“Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et collègue que nous admirions profondément”, a écrit Alec Baldwin dans un communiqué partagé sur sa page Twitter. a écrit dans une déclaration sur Twitter.