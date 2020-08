“Elle s'est glissée nue dans son lit”, quand Brad Pitt trompait Jennifer Aniston avec Angelina Jolie

Brad Pitt et Angelina Jolie

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire Us Weekly, l’ancien garde du corps d’Angelina Jolie a fait de nombreuses révélations sur les débuts du couple mythique. Selon lui, pendant le tournage du film “Mr. et Mrs. Smith”, les deux acteurs étaient déjà très (très) proches.





Angelina Jolie et Brad Pitt se sont rencontrés en 2005 sur le tournage du film “Mr. et Mrs. Smith”. À l’époque, Brad Pitt était marié avec Jennifer Aniston. Malgré ça, les deux acteurs se sont rapprochés et ont fini par tomber amoureux. D’après leurs déclarations de l’époque, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ne voulaient pas admettre qu’ils éprouvaient des sentiments l’un envers l’autre. Informée de cette liaison, Jenifer Aniston a aussitôt demandé le divorce. Pendant plus de dix ans, Angelina Jolie et Brad Pitt ont formé un couple iconique, avant de se séparer en 2016.





Très proches

Si les deux ex ont toujours affirmé que leur idylle avait vraiment commencé après la rupture entre Brad et Jennifer, les révélations de l’ancien garde du corps d’Angelina Jolie viennent semer le doute. L’homme s’est confié sur les débuts de la relation entre les deux acteurs à Us Weekly: “Ils étaient constamment en train de rire, de flirter ensemble et d’agir comme deux ados qui avaient le béguin l’un pour l’autre, et c’était tellement mignon.”