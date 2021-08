“Elle va ruiner ta vie”, le frère de Meghan Markle aurait “mis en garde” le prince Harry avant son mariage

Thomas Markle Jr, Frère de Meghan Markle

Thomas Markle Jr, le frère aîné de la duchesse Meghan Markle, est l’un des candidats de l’émission australienne “Big Brother”. L’homme a violemment critiqué sa sœur à plusieurs reprises dans le programme. Il affirme même avoir mis en garde le prince Harry avant son mariage.





Thomas Markle Jr n’est plus en bons termes avec sa sœur, et il ne le cache pas. Dans l’émission de téléréalité “Big Brother”, il a fait des déclarations acerbes sur la duchesse de Sussex. “J’ai dit à Harry avant qu’il ne l’épouse: elle est très superficielle, elle va ruiner ta vie”, raconte-t-il. Thomas affirme ne pas avoir vu sa célèbre sœur depuis 2011. “Elle a complètement changé, on ne la reconnaît plus.”





Thomas est le seul fils de Thomas Markle senior, le père de Meghan. Mais les deux ont des mères différentes. Aujourd’hui, il n’a plus aucun lien avec sa sœur. Il n’a donc pas été invité à son mariage royal en 2018. Meghan a coupé les liens avec la plupart des membres de sa famille depuis qu’elle a rencontré Harry. Elle n’est également plus en contact avec son père et sa demi-sœur.





SDF “à cause de Meghan”





En 2019, le frère de l’ex-actrice avait même affirmé être devenu SDF à cause de cette dernière. Dans les colonnes du Sun, il avait révélé qu’il était devenu sans-abri et vivait désormais “dans une petite chambre d’hôtel” avec sa fiancée Darlene Blount, son fils et leurs chiens. “Je suis au plus bas”, avait-il déclaré. “Vivre dans une petite chambre d’hôtel est très dur pour Darlene et son fils. Pour nous tous”.