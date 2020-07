“Elles étaient terrorisées”, Yannick Noah raconte le calvaire de ses deux filles

Yannick Noah, joueur tennis, chanteur

En 1999, Yannick Noah divorçait de sa femme Heather Stewart-Whyte. Deux ans plus tard, la jeune femme s’est remariée avec un certain Dan Griffith, mais la relation entre l’homme et les filles de l’ancien couple a été très compliquée, rapporte le magazine Public. Selon le chanteur, ses filles étaient “terrorisées” par leur beau-père.

À l’aube de l’an 2000, la femme de Yannick Noah a eu un coup de foudre pour un autre homme et a demandé le divorce. Un vrai coup dur pour l’ex-joueur de tennis. Le couple avait donné naissance à deux filles, Jenaye et Eleejah, en 1996 et 1997. Heather Stewart-Whyte s’est remariée avec Dan Griffith en 2001 et ses filles ont dû apprendre à vivre avec ce nouveau beau-père. Mais comme l’explique le magazine Public, l’entente n’était pas au beau fixe. Dans son livre “Yannick Noah, le Guerrier pacifique”, le chanteur raconte que ses filles “étaient terrorisées à l'idée de se retrouver en présence de leur beau-père”.





Un escroc

Face à la détresse de ses filles, Yannick a décidé de tout plaquer pour aller vivre en Suisse avec elles, loin de ce beau-père tyrannique. Jenaye et Eleejah n’ont plus été en contact avec leur maman pendant un temps. Finalement, il s’est avéré que Yannick Noah avait eu raison de se méfier de Dan Griffith. En fait, Dan Griffith n’était qu’un pseudonyme pour cacher son vrai nom, Franck Ferrando, un trafiquant et escroc bien connu des services de police. Après avoir donné naissance à leur fils, Heather Stewart-Whyte a accusé son mari de violences. L’homme a finalement été arrêté par les autorités françaises pour escroquerie.





Fin du calvaire

Le 7 juillet 2004, l’homme est décédé d'un arrêt cardiaque. Comme l’explique Yannick Noah dans son livre, sa mort a marqué la fin du calvaire pour ses filles et son ancienne femme. Heather Stewart-Whyte a tout de même dû payer 108.335 euros à la justice française pour les condamnations de son mari décédé. Selon le magazine PurePeople, la femme a repris contact avec ses deux filles et Yannick Noah quelques années plus tard.