“Force à lui”: quand Booba valide Pierre de Maere

quand Booba valide Pierre de Maere

C’est l’association qu'on avait (de nouveau) pas vu venir, mais Booba est visiblement un homme plein de surprises. Sur Twitter, l’artiste a apporté son soutien à Pierre de Maere après son passage remarqué dans “Quotidien” et son prix aux Victoires de la Musique. Vendredi dernier, le chanteur belge a été élu “révélation de l’année" notamment face à Tiakola - un prix qui fait couler beaucoup d’encre dans le monde du rap.





“Validé par le Duc, et vous?” Tout le monde n’a pas la chance d’en dire autant. Mardi sur Twitter, Booba a publiquement apporté son soutien à Pierre de Maere. Sous une vidéo du passage du chanteur dans “Quotidien” (qui lui avait déjà valu quelques remarques), le rappeur a écrit: “Moi, j’aime bien franchement, c’est original, mi-matelot mi-rugbyman, les ‘R’ un peu roulés à la Brel. Bon, les mocassins me perturbent un peu, mais c’est un détail. Sylvie au synthé en totale détente, short col V, le guitariste aux couleurs de la Russie. Nan, bon del’, force à lui".





Un message surprenant directement repris par le principal intéressé sur les réseaux sociaux. “Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci, mais ça me plaît”, a réagi Pierre de Maere sur Twitter, avant d’annoncer fièrement sur Instagram qu’il avait été “validé par le Duc”. Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci mais ça me plaît https://t.co/kj5ItTOCpQ — Pierre de Maere (@iamdonmcqueen) February 14, 2023





Soutien inattendu





Ce soutien de la part de Booba détonne au beau milieu de la petite polémique qui a suivi les Victoires de la musique. Vendredi, Pierre de Maere affrontait Luijipeka, Tiakola et Jacques pour le trophée de Meilleure révélation masculine de l’année. C’est finalement le chanteur belge qui a emporté la statuette, au grand dam de nombreux rappeurs qui ont regretté un “manque de respect" pour ce genre musical.