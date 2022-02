“Heureuse”, Rihanna se confie sur sa grossesse: “C’est un voyage excitant”

Rihanna se confie sur sa grossesse

Rihanna, qui attend son premier enfant avec le rappeur A$AP Rocky, s’est confié sur sa grossesse dans les colonnes du site américain Entertainment Weekly.





Rihanna et A$AP Rocky ont confirmé qu’ils attendaient un enfant le 31 janvier. Depuis lors, la star multiplie les apparitions dans des tenues exceptionnelles mettant en valeur son ventre rond. Mais avant ça, elle a travaillé “dur” pour garder sa grossesse secrète auprès de ses proches.





“C’était plus difficile pour moi de le cacher à mes amis, parce qu’ils sont autour de moi, ils connaissent mes habitudes”, a-t-elle déclaré dans une interview pour Entertainment Weekly. “Ils sont du genre: ‘Tu ne veux pas boire quelque chose? Tu ne fumes pas?’ Et je mange toutes les choses que je n’ai pas l’habitude de manger. Ils savent que je déteste les sucreries et, tout à coup, je demande des biscuits et des beignets. Mais finalement, j’ai tout dit, et ils étaient tous choqués, bien sûr, comme le monde entier l’était aussi”.





Elle a également pris du temps à accepter la nouvelle. “Quand je l’ai découvert, ça me semblait irréel. Je me disais: ‘Ce n’est pas vrai, hein?’", a-t-elle encore expliqué. “Et puis, ça l’est devenu, et j’avais l'impression de ne pas pouvoir être heureuse trop tôt, parce que c’est une excellente nouvelle, mais on veut être sûr que ça va bien se passer. Et je suis si heureuse que tout se passe bien et que je puisse maintenant célébrer cette nouvelle avec tout le monde”.





“C’est un voyage excitant jusqu’à présent”, a-t-elle ajouté. “Je prends les choses comme elles viennent. Il y a toujours quelque chose de nouveau, je l’accepte et j’en profite”.





Maintenant que son secret est révélé, Rihanna ne cache plus rien. Et pas question de porter des vêtements de maternité traditionnels et amples. La star met son ventre en valeur avec des tenues toutes plus originales les unes que les autres.