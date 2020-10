“Ils ont commencé à dérailler”, Geneviève de Fontenay révèle les vraies raisons de son départ de Miss France

Geneviève de Fontenay, membre comté d'Organisation Miss France

Ce mardi 13 octobre, Geneviève de Fontenay était invitée sur le plateau de l’émission “Non Stop People”. Au cours de l’interview, elle a fait quelques révélations concernant son départ du comité Miss France en 2010.





La femme de 88 ans a siégé pendant près de cinquante ans dans le comité Miss France. En 2010, Geneviève de Fontenay a claqué la porte de la société et a décidé d’organiser son propre concours de beauté appelé “Miss Nationale”. Elle a présidé cette compétition de 2010 à 2018. Lors d’une interview pour l’émission “Non Stop People”, présentée par Évelyne Thomas, la femme a révélé les vraies raisons de son départ.





Des photos qui ne passent pas

“Quitter Miss France après plus de 50 ans de travail, c’était un choc pour vous ?”, lui a demandé l’animatrice. Geneviève de Fontenay a alors répondu en toute honnêteté: “Je suis partie quand ils ont commencé à dérailler avec Valérie Bègue qui avait fait des photos à moitié nue sur une croix dans un magazine spécialisé en couverture. Elle était en train de lécher un yaourt. Donc j’ai dit non. Après, la Miss Paris 2009 avait aussi fait des photos vraiment pornographiques. À ce moment-là, j’ai dit : ‘Je n’ai plus rien à faire là, je m’en vais’.”





“Elle me vole ma vie”