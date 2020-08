“J’ai chaud”, cette photo de Pascal Obispo affole les fans

Pascal Obispo, Amoureux

En vacances pour quelques jours au Cap Ferret, Pascal Obispo a partagé un cliché très sexy avec ses abonnés ce mardi 11 août sur Instagram. À 55 ans, le chanteur n’a rien perdu de son charme d’antan, et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire.

En ce mois d’août, de nombreuses stars ont pris la route des vacances pour aller se prélasser au soleil avant la rentrée, et Pascal Obispo ne déroge pas à la règle. Le chanteur a posé ses valises au Cap Ferret. Sur Instagram, il a partagé plusieurs instantanés de ses vacances avec ses abonnés, mais une photo en particulier a attiré l’attention des fans. Sur le cliché en question, l’artiste pose au milieu des roseaux et seul son torse dépasse de l’eau. Lunettes de soleil vissées sur le nez, l’homme a sa chemise à moitié ouverte, dévoilant son torse musclé.





Chaleur

Face à cette photo pleine de muscles, les internautes ont eu chaud. “Le paradis”, “Oulalala… J’ai chaud”, “Très jolie photo”, “Trop beau”, “Il fait chaud là”, “Quel homme”, peut-on lire parmi les nombreux commentaires sous la publication Instagram.

Amoureux