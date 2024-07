“J’ai été vexé": Laurent Ournac revient sur son éviction à la présentation de “Danse avec les stars”

Huit ans après son passage en tant que coanimateur dans “Danse avec les stars", Laurent Ournac est revenu sur son éviction, qu’il avait mal digérée à l’époque. Dans le podcast “Dhombres et de lumières” de Télé-Loisirs, le comédien avoue avoir été “vexé” par la décision de la production de se séparer de lui. “Ça m’a mis un coup à l’égo.”



En 2015, Laurent Ournac a succédé à Vincent Cerruti à la coprésentation de “Danse avec les stars”. Durant deux saisons, le comédien a animé l’émission aux côtés de Sandrine Quétier avant d’être remercié par la production. Un départ qu’il avait mal vécu, et qu'il avait largement commenté dans la presse à l’époque.



“Sur le coup, j’ai tenu des propos pas toujours bienveillants – alors que c’est plutôt ce qui me définit dans la vie – parce que j’ai été vexé que l’on m’écarte de l’émission”, avoue-t-il aujourd'hui à Télé-Loisirs. “Ça m’a mis un coup à l’égo, d’autant que c’était mon premier échec professionnel... J’y étais allé en étant peut-être un peu trop moi-même, un peu trop spontané, sans anticiper le tourbillon que ça allait être, dans ce panier de crabes que peut être aussi la télévision.”



“Lorsqu’on m’a proposé d’animer l’émission avec Sandrine, j’étais comme un petit garçon qui vit un rêve. Je venais de marier, de perdre beaucoup de poids, c’était une période très positive. En apprenant qu’on voulait se séparer de moi, je me suis senti ‘désaimé’ et j’ai dit des choses pas très ‘feel good’, alors qu’avec le recul, ça n’était pas très grave", explique-t-il encore.



Aujourd'hui, celui que les téléspectateurs retrouveront encore cet été dans “Camping Paradis” garde les bons souvenirs de cette expérience en tant que présentateur. “Si on me propose un truc aussi dingue de DALS, auquel je ne m’attendais pas du tout, j’y réfléchirais sérieusement, car ce sont des cadeaux. On ne m’a peut-être pas trouvé bon, je n’étais peut-être pas à ma place pour certains, j’avais peut-être tous les défauts du monde et je veux bien l’entendre, mais en tout cas, moi, je me suis éclaté à le faire avec Sandrine”, conclut-il