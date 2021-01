“J’ai eu peur de mourir”, Pascal Obispo révèle avoir contracté le coronavirus

Pascal Obispo a contracté le Coronavirus

Pascal Obispo a contracté le coronavirus il y a plusieurs mois. Le chanteur s’est confié à ce sujet au cours d'une interview avec Nikos Aliagas pour l’émission “50’Inside”. “J’ai la chance d’être encore là”, a-t-il confié au journaliste de TF1.

Samedi 9 janvier, Pascal Obispo rendait hommage au chanteur Christophe, décédé des suites de la Covid-19, dans une interview accordée à Nikos Aliagas. “Il me manque terriblement. C’était quelqu’un de fantastique, de tellement délicat, de tellement incroyable. Il était différent. Il était élégant. (...) Je l’ai appelé pendant le confinement, il m’a répondu... Et puis plus rien. C’est dur”, a-t-il déclaré.





L’artiste a ensuite révélé avoir lui-même contracté le coronavirus il y a plusieurs mois. “C’est dur de perdre des amis. Donc la Covid ce n’est pas quelque chose de léger. (…) Je pourrais dire que j’ai attrapé la Covid moi aussi. J’ai la chance d’être encore là.”