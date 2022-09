“J’avais besoin de libérer la femme en moi” : Elou Mawa justifie sa métamorphose

Celui ou celle qui se fait appeler Elou Mawa, connu pour son travestissement, n'a pas fini de faire parler de lui. Complètement métamorphosé, El Hadji Ndiaye, de son vrai nom, ne dégage plus aucune allure d'un homme. Physiquement, il a tout d'une femme. Un relooking qui suscite toujours autant d'interrogations.



Interpellé sur sa métamorphose par un de ses proches, l'homme travesti n'a pas mâché ses mots car selon lui, " personne n'a demandé à naître, ni choisir de ses parents encore moins de choisir son orientation sexuelle".



Elou Mawa de poursuivre : "Je n'ai pas changé, j'ai juste grandi et je suis devenue la personne que je devais être. Je sais qui je suis, ce que je ressens au fond de moi et qui est d'ailleurs inexplicable car personne à part Allah ne pourra comprendre".



L'homme qui était perçu comme un fervent musulman jadis a tenu à préciser que sa foi en Dieu est "aujourd'hui beaucoup plus immense".



"J'avais juste besoin de libérer la femme qui était emprisonnée dans le corps d'un homme dans lequel je vivais", conclut l'homme ou bien la femme qu'est devenue El Hadj Ndiaye.