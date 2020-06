“Je n’ai violé personne", Justin Bieber prouve son innocence à coups de factures

Justin Bieber accusé de viol

Justin Bieber a réagi aux accusations selon lesquelles il aurait violé une femme en mars 2014 alors qu’il se trouvait à Austin, au Texas. Selon le chanteur, cette histoire est absolument fausse et pour le prouver, il a posté plusieurs captures d’écran sur les médias sociaux.

Samedi dernier, une certaine “Danielle” a annoncé via un compte Twitter anonyme qu’elle avait été “abusée sexuellement” par le chanteur canadien à l’hôtel Four Seasons en 2014. Selon elle, elle aurait rencontré Justin Bieber dans une soirée organisée avant que ce dernier ne l’emmène à l’hôtel Four Seasons dans le but d’avoir des rapports non consentis avec elle. Une deuxième femme, connue sous le prénom Kadi, a expliqué avoir été sexuellement agressée par Justin Bieber lors d’une soirée à New York, en mai 2015.

Ces accusations ont déclenché la colère de Justin Bieber. “Normalement, je ne réagis pas à ce genre de choses, je fais face à ce genre de rumeurs depuis le début de ma carrière. Mais après une longue conversation avec ma femme (Hailey Bieber, N.D.L.R.) et mon équipe, je souhaite prendre la parole”.





Justin Bieber dit avoir conscience du fait que de telles accusations peuvent complètement ruiner une carrière en quelques heures. Dès lors, il souhaite “rétablir la vérité au plus vite”. Via Twitter, il a partagé un certain nombre de relevés de comptes montrant qu’il n’était pas du tout à l’hôtel Four Seasons le soir en question.





Prouver son innocence

“Les rumeurs vont et viennent, mais les rumeurs concernant des abus sexuels ne sont pas tolérables. Je voulais en fait répondre à cette rumeur dès que je l’ai entendue, mais par respect pour toutes les victimes qui ont effectivement eu à faire face à de tels abus, je voulais m’assurer de faire passer le bon message”.





“Juste pour que ce soit clair, j’étais à Austin cette nuit-là avec ma petite amie de l’époque, Selena Gomez. Je n’ai pas dormi à l’hôtel Four Seasons, mais dans un Airbnb. Et la nuit suivante, j’ai dormi à l’hôtel Westin. Tout signalement d’abus sexuel doit être pris au sérieux, et c’est pourquoi je voulais y répondre moi-même. Dans mon cas, cette histoire est factuellement impossible. Je vais donc agir via Twitter et saisir les autorités contre les personnes qui veulent me mettre en danger”.





Loin d’être le seul

Justin Bieber n’est pas la seule star actuellement accusée de comportement sexuellement inapproprié. L’acteur Ansel Elgort vient également d’être accusé de “viol de mineur dans un hôtel”. Lui aussi a réagi à toutes les accusations. “Tout s’est passé par consentement mutuel”, a-t-il expliqué.