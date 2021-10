“Je quitte l’émission, je ne continue pas”: Jenifer complètement “déboussolée” dans “The Voice”

Jenifer annonce son départ dans the Voice

Lors de ce nouvel épisode de “The Voice All Stars”, les téléspectateurs de TF1 ont assisté à une scène déconcertante. Après l’élimination de son talent Al.Hy, Jenifer n’a pas réussi à cacher sa colère et sa déception, décidant même de quitter le tournage pendant de longues minutes.





“Je suis choquée. Je quitte l’émission. Je ne continue pas”, a d’abord lancé Jenifer à Mika lors de l’épisode de ce samedi 2 octobre sur TF1. Bouleversée par l’élimination de sa petite protégée Al.Hy lors des cross battles, la chanteuse s’est ensuite adressée à Nikos. “Franchement, je suis un peu déboussolée. Je vous avoue... Je t’adore Flo (le talent qui a gagné face à Al.Hy, n.d.l.r.), je ne devrais absolument pas réagir comme ça. Mais je suis dans l’incompréhension la plus totale. Je suis extrêmement déçue. Je ne vous voyais pas chanter ensemble."





Un malaise s’est alors fait ressentir sur le plateau de “The Voice”. L’animateur de TF1 a réagi en demandant à Jenifer: “Vous avez l’impression que c’est du gâchis, qu’on a perdu deux grands talents?” La coach a expliqué: “L’un comme l’autre, ça m’aurait autant dégoûtée.” Nikos a alors essayé de lui rappeler qu’il s’agissait avant tout d'un jeu, et que tout le monde était là pour prendre du plaisir. “Je vais vous dire, on s’amuse. On fait un jeu avec des chanteurs, des artistes”, a-t-il expliqué. “Là, ça ne m’amuse pas”, a rétorqué Jenifer.

Tournage interrompu

Si pour les téléspectateurs, la séquence s’est arrêtée là, en réalité, sur le plateau, elle a duré beaucoup plus longtemps. L’élimination d’Al.Hy a carrément provoqué le départ de Jenifer et le tournage a été interrompu pendant plus d'une demi-heure.