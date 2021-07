“Je veux rentrer”, Nabilla déprime pendant sa lune de miel avec Thomas

Nabilla déprime durant sa lune de miel

Après leur second mariage, durant lequel ils ont été victimes d’un cambriolage, Nabilla et Thomas Vergara ont pris la direction d’Ibiza pour leur voyage de noces. Mais la jeune femme de 29 ans ne parvient pas à profiter du moment et voudrait rentrer chez elle, comme l’explique Thomas sur les réseaux sociaux.

Le 6 juillet dernier, Nabilla et Thomas célébraient leur deuxième mariage avec leurs proches en France. Une soirée qui devait être parfaite, mais qui a finalement viré au cauchemar. Leur chambre d’hôtel a été cambriolée alors qu’ils étaient encore en train de faire la fête avec leur famille. Leur fils Milann dormait dans la chambre juste à côté avec sa nounou. Une enquête a été ouverte.





Malgré cet incident, le couple a décidé d’aller de l’avant en maintenant leur voyage de noces. Nabilla et Thomas ont donc pris la direction de l’île d’Ibiza pour passer du bon temps ensemble, juste tous les deux. En effet, leur fils Milann est resté en France avec la famille des époux. Malheureusement, la séparation est très difficile à gérer pour Nabilla, victime d’un gros coup de blues ce lundi 12 juillet.

“Plus stressée que jamais”

“On appelle Milann tous les jours en vidéo, parfois deux fois par jour. Mais c’est vrai que Nabilla est triste. Aujourd’hui, on était à la piscine toute la journée, et elle me disait ‘je veux rentrer, je veux rentrer’. Au bout de quinze minutes, elle voyait tout en noir. On était venus pour se détendre, profiter l’un de l’autre... Et finalement, elle est plus stressée que jamais”, a expliqué Thomas sur le réseau social Snapchat.