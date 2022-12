“La dignité face à la trahison”, “le traître et l’homme dévoué”: le soutien de la presse britannique à Kate et William

“La dignité face à la trahison”

“La dignité face à la trahison”, “le traître et l’homme dévoué”, “le front uni de la team Wales”: la presse britannique ne joue pas dans la dentelle ce vendredi, après la diffusion de la dernière partie du documentaire de Harry et Meghan, en affichant son soutien aux “dévoués” Kate et William. Friday's The Sun - The Traitor & the dutiful.@TheSun | #TomorrowsPapersToday | #FrontPages | #MeghanMarkle | #PrinceHarry pic.twitter.com/lENZNPYxNk — First Edition (@FirstEdition) December 15, 2022





“Le traître et l’homme dévoué”, souligne subtilement la Une du tabloïd The Sun, qui consacre, comme à son habitude, plusieurs pages à “Harry & Meghan” le documentaire de Netflix, dont la dernière partie est sortie jeudi. “La dignité face à la trahison”, renchérit le Daily Mail, en affichant une photo de Kate et William, en famille, arrivant à l’abbaye de Westminster. “Le front uni de la team Wales”, ajoute le Telegraph.





William, le grand méchant loup?

Les foudres s’abattent à nouveau sur le couple déchu de la famille royale, après avoir sorti de nouvelles révélations fracassantes. Dans cette dernière partie, le prince Harry pointe enfin du doigt le “méchant” de son histoire, qui n’est autre que son frère, William. Harry le décrit ainsi comme le principal responsable de son départ de la famille royale. Il raconte que son frère lui aurait “hurlé dessus” lorsqu’il a évoqué son projet de quitter ses fonctions avec son épouse Meghan. Le prince William aurait également publié une déclaration commune sans consulter Harry au préalable. Friday's Telegraph - NHS on high alert for flu outbreak.@Telegraph | #TomorrowsPapersToday | #FrontPages pic.twitter.com/A4i1GdCLgo — First Edition (@FirstEdition) December 15, 2022





Des accusations qui ne passent pas auprès de la presse britannique, qui affiche haut et fort son soutien aux héritiers du royaume. The Daily Mail salue ainsi le comportement arboré par le couple royal lors de leur arrivée à l’abbaye de Westminster, ce jeudi soir. Le tabloïd met également en avant l’amour que lui porte le peuple britannique. Il décrit ainsi la petite foule de personnes scandant “Kate, on t’aime” ou encore “Prince William, on t’aime”.