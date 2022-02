“La photo qui a choqué toute la Belgique”: la reine Paola se confie pour la première fois sur sa relation extraconjugale

Photo choquante de la Reine Paola

“C’était un amour un peu égoïste. Mais au fond, je ne regrette rien.” Dans le documentaire “Paola, côté jardin” diffusé ce vendredi sur la RTBF, la Reine s’est livrée sur une photo datant de 1970 sur laquelle on peut la voir se promener sur une plage de Sardaigne, dans les bras de son amant de l'époque. C’est la première fois qu’elle avoue publiquement une liaison extraconjugale. “Cette photo a choqué toute la Belgique à l’époque”. Mais qui était cet homme grand et barbu?





Le documentaire de la RTBF est exceptionnel à plus d'un titre. Jamais auparavant, la reine Paola n’avait levé le voile sur sa vie privée. Ici pourtant, à l’exception de la saga de Delphine, la fille illégitime d’Albert, elle n’a éludé aucun passage douloureux de son histoire. Au point de révéler combien elle avait été malheureuse pendant près de dix ans - de 1970 à 1980 - entre les murs du château du Belvédère.





Paola s’est également confiée sur sa relation extra-conjugale. Face à une photo d’elle et d'un homme marchant bras dessus, bras dessous sur une plage de Sardaigne, elle a déclaré sans détour: “Là, c’est une aventure un peu égoïste (...). Mais au fond, je ne regrette rien. Je n’étais pas heureuse. Pendant dix ans, je n’étais absolument pas heureuse du tout”.





“Il aurait fallu être plus adultes, plus conscients de ce qu’un père et une mère doivent vraiment faire. Et puis, en plus, nous avions toutes les chances de nous séparer si nous ne nous étions pas ressaisis”. Malgré les bas, les époux ont fini par se pardonner. “Finalement, (Albert) m’a dit: ‘Je t’ai toujours aimée.’ Cela m’a fait plaisir.”





Onde de choc

“C’est la photographie qui a choqué tout le pays en 1970", explique le journaliste Mario Danneels, qui a d’ailleurs utilisé l’image dans sa biographie sur Paola dans laquelle il a révélé, en une phrase, l’existence de Delphine en 1999. “La photo est apparue pour la première fois en Belgique sur la première page du ‘Sunday News’ (...) Sa publication a provoqué un véritable scandale. Bien que cette photo - qui fait partie de toute une série de clichés de plage - soit déjà parue à l’étranger, les Belges ne savaient jusqu’alors rien de la liaison de Paola. Oui, ils étaient au courant d’une crise conjugale entre Paola et Albert (qui se sont mariés en 1959, NDLR). Mais une princesse qui trompait son mari? Non, ça n’était jamais arrivé auparavant. Le magazine a connu un tirage record et, selon Jan Van den Berghe, observateur de la royauté, la Cour a acheté la plupart des exemplaires. Le journal républicain “Le Peuple” se demandait pourquoi l’État continuait à assurer “l’entretien de ce couple parfaitement inutile”. À la Chambre, on a même menacé de faire une interpellation sur l’état des affaires matrimoniales du Roi.”





“Rétrospectivement, il est assez remarquable que le ‘Sunday News’ ait osé publier cette photo”, poursuit M. Danneels. “Albert avait déjà une liaison avec Sybille de Selys-Longchamps depuis cinq ans et avait une fille hors mariage avec elle depuis 1968, mais la presse belge était contrainte par la Cour de taire cette liaison. Et puis, dans ce climat, cette photo de Paola avec son amant est apparue.”





Mais qui est cet homme avec qui Paola se promène si le long de la côte italienne? “On sait si peu de choses sur lui que je n’ai pas pu écrire grand-chose dans ma biographie”, explique Mario Danneels. “Il a été identifié à l’époque comme étant Albert de Mun, un photographe indépendant pour le magazine Paris Match. Il se laisse appeler vicomte, mais certains doutent de la légitimité de son titre et s'il faisait ou non allusion à son caractère mégalomane. Comme il avait de bonnes relations avec la presse populaire, les royalistes pensaient qu’il avait piégé Paola en orchestrant lui-même cette promenade sur la plage et en la rapportant à un collègue photographe. On a dit qu’il aurait empoché une part non négligeable des bénéfices. Les opposants de la reine Fabiola ont même prétendu qu’Albert de Mun avait tout mis en scène pour se venger du mari adultère de Paola. Les spéculations sont allées encore plus loin: certains ont lancé la rumeur que cette grande silhouette n’était autre que Salvatore Adamo, qui est bien plus petit. D’autres ont nié que cette jeune femme sur la photo était en réalité Paola.”





Quelle époque. “En effet”, appuie Mario Danneels en riant. “Mais il n’y a rien de plus à propos d’Albert de Mun que ce seul moment de mélancolie. L’homme a depuis disparu dans la nature. Il reste un mystère. S’appelle-t-il vraiment Albert de Mun? Nous ne sommes pas sûrs à 100%. Seule Paola connait la vérité. Est-il encore en vie? Je ne sais pas. Et je me suis donné beaucoup de mal pour en savoir plus sur de Mun. Mais chaque fois que j’appelais la rédaction de “Paris Match”, on raccrochait dès que je prononçais son nom. Dans mon livre, Jan Van den Berghe ne dit pas s’il s’agissait de la seule relation extraconjugale de Paola, mais il la qualifie comme étant la plus importante. Et le journaliste Johan Anthierens m’a fait savoir qu’il n’était pas impossible que l’homme gît au fond de la Seine avec une lourde pierre autour du cou depuis la révélation de cette idylle.”





L’infidélité d’Albert a-t-elle poussé son épouse dans les bras d’un autre? “Il y a des chances”, déclare Mario Danneels. “Paola a eu d’autres amants, mais Albert de Mun est le seul avec qui elle a jamais été photographiée. On ne sait pas lequel des deux a trompé l’autre le premier, mais il est certain que Paola a été très malheureuse pendant ces années. Elle a peut-être demandé le divorce en 1968, mais ce n’était qu’une manœuvre pour que son Albert infidèle revienne vers elle. Elle sombre dans la dépression lorsqu’elle apprend qu’Albert veut divorcer et commencer une nouvelle vie avec Sybille et Delphine. C’est peut-être pour cela qu’elle a commencé à chercher l’amour et la passion chez quelqu’un d’autre. Regardez comme elle était éblouissante à l’époque: quel homme ne serait pas tombé amoureux d’elle? Elle était plus belle que Grace Kelly. N’oubliez pas qu’à cette époque, elle était vraiment exclue de la Cour. Fabiola et Baudouin la pointaient du doigt pour tout, la rendaient responsable de la crise de son mariage alors que c’est Albert qui, six ans après lui avoir dit 'oui’, a entamé une liaison avec Sybille et a eu un enfant avec elle. Paola était toute seule, incapable de s’ouvrir à quelqu’un. Qu’aurait dû faire cette femme passionnée? S’asseoir à côté de Fabiola et prier?”