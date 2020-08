“Leonardo DiCaprio ne veut plus rien avoir à faire avec Johnny Depp”

Leonardo Dicaprio

L’entente n’est pas au beau fixe entre Leonardo DiCaprio et Johnny Depp. Selon une source proche des deux acteurs qui s’est confiée au magazine australien New Idea, des informations révélées durant le procès de l’acteur de “Pirates des Caraïbes” contre le Sun ont mis le feu aux poudres.

Johnny Depp a poursuivi en diffamation devant la Haute Cour de Londres le tabloïd The Sun et sa société éditrice NGN pour l’avoir accusé d’être un mari violent. Pendant les trois semaines du procès, les accusations ont fusé de toute part, tant du côté de l’acteur que de son ex-femme Amber Heard. L’acteur a ainsi admis qu’il luttait depuis longtemps contre la drogue et l’alcool, tout en continuant à clamer son innocence à propos des accusations de violences.

Si le verdict - qui devrait être rendu d’ici septembre - est en faveur de Johnny Depp, ce procès a bien entaché sa réputation. Selon New Idea, plusieurs grands studios de cinéma, dont Disney, seraient désormais frileux à l’idée de collaborer avec l’acteur. Certaines stars souhaiteraient également prendre leurs distances, comme Leonardo DiCaprio. Les deux acteurs s’étaient rencontrés en 1993 sur le tournage du film “Gilbert Grape”, et étaient restés très proches.





“Tête de citrouille”

Dans l’un de ses témoignages devant la Cour, Amber Heard avait affirmé que son ex-mari l’accusait sans cesse d’avoir des liaisons avec d’autres stars... dont Leonardo DiCaprio. “Johnny pensait constamment que je sortais avec mes collègues”, avait-elle déclaré. “Il soupçonnait que j’avais des liaisons avec Leonardo DiCaprio, Liam Hemsworth, Kevin Costner, Billy Bob Thornton, Channing Tatum, James Franco et Kelly Gardner, entre autres. Il a donc commencé à donner toutes sortes de surnoms insultants à mes soi-disant amants. Pour Leonardo, par exemple, c’était ‘tête de citrouille’”.