“Les blagues de Johnny Depp au tribunal pourraient se retourner contre lui”

Johnny Depp et ses blagues

Johnny Depp a réussi à mettre l’opinion publique de son côté après avoir témoigné au tribunal de Fairfax, en Virginie, contre son ex-femme Amber Heard, qu’il poursuit pour diffamation. À la barre des témoins, le célèbre acteur s’est autorisé quelques blagues, notamment sur les avocats de son ex-épouse. Des traits d'humour qui ont immédiatement fait le buzz sur la toile, mais qui pourraient se retourner contre Johnny Depp, selon un expert.





“Vraiment, vous n’allez pas faire objection?”, voilà l’une des nombreuses blagues faites par Johnny Depp au tribunal alors qu’il était interrogé par les avocats de son ex-femme Amber Heard. Les vidéos de l’acteur en train de lancer des vannes et des piques à la barre font actuellement le tour de la toile. Ces blagues sont la parfaite illustration de l’attitude “légère et décontractée” adoptée par Depp durant ce procès. Un comportement qui lui a permis de retourner l’opinion publique en sa faveur. “Il reste fidèle à lui-même”, estiment de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.





Mais Lee Berik, avocat à Hollywood et spécialiste de ce genre de procès, estime que le comportement de Johnny Depp pourrait jouer en sa défaveur. “Depp comparaît devant un jury. Il est extrêmement important dans des cas comme celui-ci que le jury le trouve à la fois sympathique et crédible”, explique-t-il. “Sur la toile, toutes ces blagues sont découpées et détournées dans un sens positif et les gens rigolent entre eux, ce qui donne une bonne image de Johnny. Mais un tel comportement pourrait être jugé inapproprié par le jury, qui a l’habitude d’exercer dans un tribunal calme et sérieux. Ou pire encore: cela pourrait impacter son image et faire changer d’avis le jury. Et donc oui, cela pourrait avoir un grand impact sur l’issue de son procès. Rappelons tout de même que c’est le jury qui décidera de sa victoire ou non dans ce procès contre Amber.”





“Ce n’est pas un type ordinaire, c’est Johnny Depp”

“C’est Fairfax, pas Hollywood”, ajoute-t-il. “Ils n’ont presque jamais affaire à des célébrités là-bas. Et, par exemple, si un homme ‘ordinaire’ poursuivait sa femme pour quelques millions, vous ne voudriez pas le voir ricaner à la barre des témoins. Ce n’est pas une attitude sérieuse. En tant qu’avocat, vous souhaitez que chaque mot sortant de la bouche de votre client soit crédible. Le fait que Johnny se comporte parfois comme si ce n’était qu’un jeu, alors qu’Amber pleure à chaudes larmes lorsqu’elle témoigne, ne joue pas forcément en sa faveur."