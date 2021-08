“Les Z’amours”, c’est fini: Bruno Guillon fait des adieux émouvants à l'émission

Les adieux du présentateur de Les Z'amours

Après 26 ans d’antenne, l'émission “Les Z’amours” tire sa révérence. L’animateur Bruno Guillon a fait ses adieux au public vendredi dernier dans une séquence particulièrement émouvante.

C’est à l’aide des célèbres pancartes du jeu que Bruno Guillon a annoncé la fin des “Z’amours”. “Voilà, c’était la dernière des Z’amours. Je n’ai pas les mots. Au nom de toutes les équipes qui ont travaillé pour vous distraire depuis 1995, merci! Et surtout, aimez-vous!”, ont pu lire les téléspectateurs avec le célèbre titre des Beatles, “All You Need Is Love”, en fond.

L’animateur, qui avait repris les rennes de l’émission en 2018 suite au licenciement de Tex, a ensuite accueilli les équipes techniques en plateau, les larmes aux yeux.





