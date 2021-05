“Meghan l’a trop changé”: les confidences de l’ex-meilleur ami du prince Harry

Prince Harry et son epouse

Selon de nouveaux extraits du livre-choc “Finding Freedom”, le meilleur ami du prince Harry, Tom Inskip, alias Skippy, aurait déclaré à ses proches avoir “perdu” Harry après son mariage avec Meghan Markle. “Elle l’a trop changé".





En mai 2018, le duc et la duchesse de Sussex avaient invité 600 personnes à leur cérémonie de mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, mais seules 200 d’entre elles ont pu assister à leur réception privée à Frogmore House. Une soirée à laquelle Tom Inskip, l’ami du prince Harry rencontré au Eton College, et sa femme Lara n'étaient pas conviés. Selon certaines sources, l’ami du prince aurait remis en question sa relation avec Meghan, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pu assister qu'à la cérémonie publique.





Selon “Finding Freedom”, la biographie consacrée aux Sussex, Skippy aurait dit à des amis lors d’un brunch le lendemain du mariage: “Meghan a trop changé Harry. Nous l’avons perdu”.





De nombreux anciens amis de Harry auraient déclaré que la liste des invités de la soirée était une façon pour le couple de dire: “Ce sont les personnes que nous voulons avoir dans nos vies à l’avenir”.





Choix stratégique

Certains proches du prince ont ainsi été écartés au profit de célébrités telles que George Clooney et son épouse Amal. L’avocate libano-britannique et l’acteur américain ont participé à la soirée, et ont même bénéficié d'un “banc de choix" pour assister à la cérémonie. Ils étaient en effet assis à côté de Lady Carolyn Warren, l’épouse du conseiller de la reine Elizabeth II, et en face du fils de la princesse Margaret, le vicomte Linley.





Pourtant, il a été récemment révélé que les deux stars ne connaissaient pas les Sussex. “Il y a une histoire qui circule selon laquelle Carolyn Bartholomew, l’ancienne colocataire de Diana, qui attendait le début de la messe, se serait tournée vers le couple et lui aurait demandé comment il connaissait Harry et Meghan. Ce à quoi George et Amal Clooney auraient répondu: ‘Nous ne les connaissons pas’”, avait raconté journaliste Rachel Johnson dans les colonnes du Daily Mail.