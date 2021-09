“Michael est différent, mais il est là”: Corinna Schumacher s'exprime pour la première fois sur l'état de santé de son mari

Les confidences de la femme de Michael Schumacher

Près de huit ans après le terrible accident de ski qui a plongé Michael Schumacher dans le coma, la femme de l’ex-pilote de Formule a décidé de s’exprimer pour la première fois sur l’état de santé de son mari. Corinna Schumacher a livré un témoignage poignant dans un documentaire sur l’Allemand qui sortira le 15 septembre prochain sur Netflix.





Le documentaire intitulé “Schumacher”, qui sortira sur Netflix mercredi prochain, retracera la vie et la carrière du septuple champion du monde de Formule 1, qui n’a plus été vu en public depuis son grave accident de ski le 29 décembre 2013 à Méribel, dans les Alpes françaises. Le portrait de la légende du sport automobile, aujourd’hui âgée de 52 ans et dont l’état de santé reste tenu secret, est “le seul film soutenu par sa famille”, a annoncé la plateforme dans un communiqué.





Des “interviews exclusives” de ses deux enfants Gina et Mick, lui-même pilote de F1 depuis cette saison, d’autres proches (Jean Todt, Bernie Ecclestone) ou d’anciens concurrents (Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, David Coulthard, ...) viendront rythmer le film qui sortira 30 ans après le premier Grand Prix de l’Allemand, en Belgique en août 1991. Autre moment fort et attendu du documentaire: le témoignage de sa femme Corinna, qui ne s’est jamais exprimée sur son état de santé. Quelques extraits ont été révélés par Télé-Loisirs, qui a déjà pu accéder au film.





Les confidences émouvantes de Corinna Schumacher

“Je n’ai jamais accusé Dieu pour ce qu’il s’est passé. C’était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n’importe qui. Bien sûr, il me manque tous les jours. Mais je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense”, confie Corinna Schumacher, émue, dans le documentaire Netflix de 112 minutes.