“Mon divorce avec la mère de mon fils de 2 ans était l'échec ultime pour moi”

will Smith, acteur

Will Smith a été interviewé par sa femme Jada Pinkett Smith pour un épisode de Red Table Talk à l’occasion de la fête des pères. Ils ont notamment parlé de l’éducation de Trey, 27 ans, l’enfant issu de son premier mariage avec Sheree Fletcher. Will Smith a toujours dit que ce n’est pas parce qu’on n’est pas un bon mari qu’on n’est pas un bon père.

“Le divorce a été la pire chose dans ma vie d’adulte. C’était l’échec ultime pour moi”, confie Will. “J’ai beaucoup souffert dans ma vie adulte mais je pense que rien n’approche l’échec qu’était mon divorce avec la mère de mon fils de 2 ans.”





Will Smith et Sheree Fletcher se sont mariés en 1992 et ont divorcé trois ans plus tard. Will Smith a épousé Jada Pinkett Smith en 1997. Ils ont eu deux enfants ensemble, Jaden, 21 ans, et Willow, 19.





Sheree Fletcher et Jada Pinkett Smith avaient discuté de leur relation en 2018. Elles étaient revenues sur une dispute qui les avait opposées quand Trey avait 3 ans. Will Smith était intervenu et avait dit à Jada: “C’est la mère de Trey et ce n’est pas ta place.” Jada et Sheree ont pris sur elles après ça et ont fait en sorte de s’entendre correctement pour le bien de toute la famille.