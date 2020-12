“Notre première pandémie”: la blague de Jennifer Aniston qui ne passe pas

Jennifer Aniston et sa blague sur la Pandémie

L’actrice a suscité des réactions mitigées en partageant la photo d’une décoration de Noël célébrant la pandémie de coronavirus.

Vendredi dernier, le jour de Noël, Jennifer Aniston a partagé dans sa story Instagram la photo d’une décoration en bois sur laquelle avaient été gravés les mots: “Notre première pandémie 2020".





Si l’actrice de “Friends” n’a indiqué si cette décoration lui appartenait ou non, de nombreux internautes ont supposé que c’était le cas et ont critiqué son choix sur les réseaux sociaux. Certains l’ont ainsi accusée de se montrer “insensible” aux innombrables conséquences de la crise sanitaire.





“Pourquoi s’est-elle dit que c’était une bonne idée? Pourquoi les stars ne réfléchissent-elles pas?", s’est interrogé une internaute sur Twitter. “Portons un toast à notre première pandémie où des millions de personnes sont mortes! Célébrons ça sur une décoration de Noël!”, a commenté une autre.





Trait d'humour





D’autres internautes ont toutefois suggéré qu’il s’agissait probablement d'une blague, et d'une manière de faire face à la pandémie avec humour. Ses fans ont également rappelé qu’elle a plusieurs fois utilisé sa plateforme, où elle compte plus de 36 millions d’abonnés, pour encourager la population à suivre les mesures sanitaires et à porter un masque, et ce depuis le début de la pandémie.





“Si vous êtes contrarié par cette histoire de décoration, n’oubliez pas qu’elle a plusieurs fois parlé de petites entreprises pour les aider dans ces moments difficiles, et incite les gens à porter des masques dans presque toutes ses publications”, a tweeté une fan.