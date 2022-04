“Nous avons prié”: Denzel Washington raconte sa discussion avec Will Smith après sa gifle

Will Smith et Denzel Washington

Denzel Washington s’est exprimé pour la première fois sur l’incident survenu aux Oscars. Le comédien a été l'une des premières personnes à parler avec Will Smith après sa gifle à Chris Rock, qui avait fait une blague sur sa femme Jada Pinkett Smith.





Sans donner beaucoup de détails sur les événements, Denzel Washington a partagé son point de vue sur le geste de Will Smith. “Il y a un dicton qui dit que lorsque le diable vous ignore, alors vous savez que vous faites quelque chose de mal”, a-t-il déclaré lors d’un sommet sur le leadership à Washington. “Le diable dit: ‘Oh, non, laissez-le tranquille, c’est mon préféré’. À l’inverse, quand le diable s’en prend à vous, c’est peut-être parce qu’il essaie de faire quelque chose de bien. Et pour une raison ou une autre, le diable s’est emparé de lui cette nuit-là”.





Après avoir échangé quelques mots, les deux comédiens auraient prié. “[Nous avons fait] quelques prières. Je ne veux pas dire de quoi on a parlé. Mais c’est par la grâce de Dieu que chacun d’entre nous est sauvé. Qui sommes-nous pour le condamner? Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de cette situation, mais je sais que la seule solution était la prière. C’est comme ça que je l’ai vu. La façon dont je le vois”.