“On dirait des saucisses”: pourquoi les doigts de Charles III sont rouges et très gonflés

La santé du Roi Charles 3 en question

Si le geste jugé dédaigneux de Charles III envers un membre du personnel lors de sa prestation de serment a beaucoup fait parler, il y a un autre détail qui a particulièrement retenu l’attention. Il s’agit de ses doigts étrangement rouges et gonflés.





Le nouveau roi serait-il malade? C’est la question que se posent certains internautes après avoir remarqué un certain détail lors de la prestation de serment de Charles III. Les mains du fils d’Elizabeth II paraissent en effet rouges et gonflés sur de récents clichés. Les doigts de l’époux de Camilla sont commentés par certains, alors qu'ils en inquiètent d’autres. À tel point que les recherchent Google concernant cette particularité ont explosé.





En 2012 déjà, lors d’une tournée en Australie, Charles III qualifiait lui-même ses doigts “de saucisse” en plaisantant. Plus récemment, lors des funérailles de son père, le prince Philip, en avril de l’année dernière, les doigts du père de William suscitaient aussi l’inquiétude auprès des fans de la famille royale. Vous l’aurez compris, ce gonflement des mains de Charles n’est pas neuf et fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs années. What the hell pic.twitter.com/Kxz0JwkSdw — Rob (@robrousseau) September 10, 2022





Plusieurs causes possibles

Interrogé par le Daily Star, le Dr Gareth Nye, maître de conférences à l’Université de Chester, a tenté d’expliquer le phénomène. La cause la plus probable ne serait autre qu’un œdème. Il s’agit d’un gonflement des tissus mous dû à une augmentation du liquide interstitiel. Cette affection est assez courante et affecte principalement les personnes de plus de 65 ans. Mais il pourrait aussi être question d’arthrose.





De son côté, le médecin Pedro Brugada, cardiologue belge interrogé par nos confrères de Nieuwsblad, rappelle qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, alors que nous ne connaissons pas l’hygiène de vie du nouveau souverain. “Seul son médecin généraliste possède son dossier médical. Et sur la base de quelques photos, on ne peut pas en déduire la cause.”





“Certaines personnes naissent ainsi, chez d’autres, c’est dû à une maladie, mais un traumatisme peut aussi entraîner des doigts gonflés, explique-t-il. En outre, les personnes qui effectuent des travaux manuels ont fréquemment des mains plus épaisses, tandis que les joueurs de tennis droitiers ont souvent une main droite plus grande que la gauche. Les golfeurs sont également confrontés à ce phénomène.”





Il y a aussi ce qu'on appelle l’hippocratisme digital, qui est “une déformation de l’extrémité des doigts. Ce phénomène se produit également en cas d’anomalies des poumons ou du foie, ce qui fait que trop peu d’oxygène atteint les parties du corps les plus éloignées du cœur, comme les doigts.” Malgré toutes ces hypothèses, la santé du nouveau roi ne semble pas en danger.