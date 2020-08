“Quelle honte”, Kanye West au cœur d'une nouvelle polémique

Kanye West, milliardaire

Kanye West a été violemment critiqué et accusé de racisme sur les réseaux sociaux, rapporte 20 minutes. En cause? Le nom qu’il a donné à ses nouvelles baskets Yeezy en collaboration avec Adidas.

Le rappeur a récemment sorti ses nouvelles baskets Yeezy Boost 350 V2 en collaboration avec Adidas. Cette collection capsule comporte deux modèles nommés respectivement: Israfil et Asriel. En choisissant ces noms, Kanye West s’est attiré les foudres de nombreux internautes. En effet, Israfil et Asriel sont deux des quatre archanges de l’Islam. Le premier annonce le Jour du jugement dernier en soufflant dans sa trompette et le second est l’ange de la mort.

Un “manque de respect”

Les internautes dénoncent principalement “un manque de respect envers l’Islam”. Une internaute estime que le rappeur “ a essayé d’attirer les consommateurs musulmans avec ces noms”. Elle ajoute: “Il s’est planté parce qu’il n’a pas fait de recherches.” Une autre utilisatrice écrit: “Quelle honte d’utiliser les noms des archanges de l’Islam pour des baskets. C’est culturellement inapproprié et décevant pour la communauté musulmane. Changez les noms des chaussures.”

Une pétition