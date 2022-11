[Vidéo] “Si vous qui êtes censés être à mes côtés, vous vous chamaillez…” : Adji Sarr fait la leçon à Kaliphone, Gabrielle Kane et FHG

Adji Sarr, sur la polémique Kaliphone, Gabrielle Kane, Francoise Helene Gaye

On n’était pas au bout de nos surprises, hier soir, sur le plateau de Bijou Ngoné et Big Taf. Après Gabrielle Kane, ce fut au tour de Adji Sarr de s’inviter dans l’émission. L’ancienne masseuse, qui accuse l’homme politique Ousmane Sonko de viols répétés et menaces de mort, n’a visiblement pas apprécié l'échange musclé entre Kaliphone Sall et Gabrielle Kane, un peu plus tôt dans l’émission.

Adji Sarr, qui a reconnu avoir eu des malentendus et des disputes avec Gabrielle Kane, a appelé ceux qui se présentent comme ses soutiens, dont la féministe, Kaliphone et François Hélène Gaye (FHG), à faire preuve d’union et d'abandonner leurs querelles via médias interposés.