“Souvent jugée trop mince”, Nabilla révèle son poids

Nabilla se confie sur son poids

Quand il s’agit de s’adresser à ses fans, Nabilla ne semble pas avoir de tabous. La jeune femme, “souvent jugée trop mince”, a décidé de dévoiler son poids à sa communauté Instagram afin décomplexer.





Le chiffre sur la balance. Une obsession pour certains. Un détail pour d’autres. Le physique de Nabilla est régulièrement commenté. Pour en finir avec les spéculations autour de son poids, la starlette a décidé de le révéler.





56 kilos. En légende de sa publication, réalisée dans le cadre d’une collaboration avec une marque de balance connectée, elle écrit: “Souvent jugée trop mince, je pourrais faire une fixation sur mon poids: mais heureusement, je suis consciente que notre corps est tout simplement unique, de par son métabolisme, ses hormones et ses gènes qui déterminent notre bien-être. Alors arrêtons d’être obsédées par ce chiffre débile qui nous rend mal à l’aise.”





Extrêmement mal

Les commentaires laissés sous le post sont pour la plupart positifs, mais certains messages négatifs peuvent également être lus. “C’est facile à dire quand on est mince...” Nabilla a donc décidé de prendre la parole sur son compte Snapchat. “Trop grosse et trop maigre pour moi c’est pareil. C’est pas parce qu’on dit: ‘T’es trop maigre’ que c’est un compliment, ça fait aussi mal que si on dit à quelqu’un: ‘T’es trop grosse’. Toutes les critiques sur le physique font extrêmement mal.”