“Tu es le prochain” : un tweet de LeBron James déclenche la polémique

Une photo de Lebron James fait polémique

Sur Twitter, LeBron James, star de la NBA, a posté le message “Tu es le prochain” avec une photo de l’officier de police de Columbus Nicholas Reardon, identifié comme l’agent qui a tiré sur Ma’Khia Bryant, une jeune fille de 16 ans lors d’une dispute dans la ville de l’Ohio mardi.





Ce message est intervenu après qu’un jury de Minneapolis a reconnu au même moment l’ancien policier Derek Chauvin coupable de meurtre et d’homicide involontaire dans la mort de George Floyd.





Partisan déclaré de Black Lives Matter, Le joueur de basket-ball a ensuite supprimé le tweet et a ajouté dans la foulée : “La COLÈRE ne fait du bien à personne, y compris à moi-même ! Rassembler tous les faits et éduquer les gens, oui ! Ma colère est toujours là pour ce qui est arrivé à cette petite fille. Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale !”