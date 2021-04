“Un conte de fées”: John Travolta revient sur sa danse mythique avec Diana

John Travolta et la Princesse Diana

En 1985, lors d’un dîner d’État organisé par l’ancien président américain Ronald Reagan à la Maison Blanche, John Travolta a partagé une danse avec la princesse Diana. Un moment devenu mythique que l’acteur n’oubliera jamais.

Dans une récente interview pour le magazine Esquire Mexico, John Travolta a avoué qu’il ne s’était pas préparé à danser avec la princesse de Galles. “Je ne pensais pas qu’ils me demanderaient de danser avec elle. J’ai eu le grand privilège et l’honneur de le faire, et je me suis dit qu’il devait sans doute y avoir une raison et que je ferais mieux de me donner à fond”, a-t-il révélé. “Cela signifiait bien diriger la danse et m’assurer que nous nous amusions. Ça, c’était la partie facile, mais le simple fait de saluer Diana de manière appropriée, d’être confiant et de lui demander de danser était une tâche compliquée”.

Un moment magique

La star a déclaré que cette expérience ressemblait à un “conte de fées” dont il se souviendra toute sa vie.





“Pensez au décor. Nous étions à la Maison Blanche. Il est minuit. La scène est comme un rêve. Je m’approche d’elle, je lui touche le coude, je l’invite à danser”, s’est-il souvenu. “Elle se retourne et me fait ce sourire captivant, juste un peu triste, et accepte mon invitation. Et nous étions là, à danser ensemble comme dans un conte de fées”.





“Qui pourrait imaginer que quelque chose comme ça lui arriverait un jour?”, a-t-il ajouté. “J’ai été assez intelligent pour le graver dans ma mémoire comme un moment très spécial et magique”.





“C’est son souhait”

Comme il l’avait déjà précédemment révélé dans une interview pour la chaîne de télévision néerlandaise Één, c’est Nancy Reagan qui a confié à John Travolta que la princesse Diana rêvait de danser avec lui.