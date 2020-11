“Une sacrée peste”, Ivanka Trump dézinguée par son ancienne meilleure amie

Ivanka Trump , Fille de Donald Trump

Lysandra Ohrstrom, journaliste de 38 ans et ancienne meilleure amie d’Ivanka Trump, a rédigé un article incendiaire au sujet de la fille de Donald Trump dans le Vanity Fair. Dans ce billet, la rédactrice n’épargne pas son ex-meilleure amie et dénonce son attitude “de peste”.





Lysandra et Ivanka ont fréquenté la même école privée de l’Upper East Side à New York. Au fil des années, les deux jeunes femmes ont noué une forte amitié. Le jour où Jared Kushner a demandé la main d’Ivanka, cette dernière a choisi Lysandra comme demoiselle d’honneur. Cependant, comme la journaliste l’explique dans son article, leur amitié a pris fin brutalement au lendemain des noces.





Dans son article, Lysandra Ohrstrom a décidé de lever le voile sur la vraie personnalité d’Ivanka. Elle raconte: “Ivanka était charmante et précoce à l’adolescence, ce qui séduisait les adultes. D’apparence, elle était calme et tranchait avec la grossièreté de son père, mais en privé, elle était tout aussi obsédée par l’argent et avait du mal à le cacher.”





“Une sacrée peste”

Son ancienne amie se souvient également que lorsqu’elles étaient ensemble à l’école, Ivanka encourageait les élèves à montrer leur poitrine à la fenêtre aux passants, mais lorsque les professeurs s’en apercevaient, elle niait en bloc. “Elle arrivait toujours à s’en sortir avec les professeurs. C’était une sacrée peste”, écrit la journaliste.





Lysandra Ohrstrom explique également que la fille de Donald Trump jugeait la richesse des autres. “Depuis quand un enseignant peut-il s’acheter une BMW?”, avait-elle lancé une fois. Un autre jour, alors que les deux amies regardaient un film ensemble, Ivanka avait déclaré: “Pourquoi un policier vit-il dans une grande maison comme celle-là? C’est impossible."





Donald Trump





La journaliste a rencontré plusieurs fois Donald Trump. Un jour, il lui a demandé si sa fille était “la plus jolie de la classe”. “Il a été stupéfait lorsque je lui ai dit qu’elle ne l’était pas, mais qu’elle était probablement dans le top cinq”, raconte-t-elle. La femme se souvient également de la fois où l'homme d’affaires l’a félicitée pour sa perte de poids.





Finalement, l’amitié entre Lysandra et Ivanka a pris fin après le mariage de cette dernière. “Je voulais parler de mon nouveau boulot à Ivanka et je lui ai demandé si le sujet l’intéressait. Elle m’a dit qu’elle avait autre chose à faire.” Depuis, les deux femmes ne sont plus en contact.