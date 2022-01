Le compte twitter de Booba suspendu quelques heures à cause... d'une photo d'ewok

Ses 5,6 millions d'abonnés avaient découvert avec stupeur ce samedi 8 janvier, que plus un tweet de Booba n'était visible sur le réseau social. En lieu et place de ses messages, figurait cette mention:

"Le compte de @booba est temporairement suspendu parce qu'il enfreint la politique de Twitter en matière de médias.

Pour nombre de fans du rappeur mais aussi d'opposants à la vaccination ou au pass vaccinal, ce sont ses prises de position contre la vaccination et le pass sanitaire, qui lui ont valu cette sanction. Ils dénoncent une censure et une entrave à la liberté d'expression. Dans son dernier tweet, aujourd'hui très relayé par ses fans, le rappeur écrivait: "Si je comprends bien, plus on vaccine, plus on prend de mesures de sécurité, et plus on bat des records de contamination."







"Restons libres"





Dans son tout nouveau tweet, il dément donc cette rumeur et indique: "Je ne fais que donner mon opinion sur un sujet délicat [ndlr, la pandémie], en relayant la vérité. J’invite le peuple les chanteurs sportifs acteurs etc à faire de même. Merci à tous. Restons libres"





Selon la politique en matière de médias sensibles de Twitter, les médias publiés ne doivent pas enfreindre contenir de "violence explicite", de "contenus pour adultes", de "comportements sexuels violents", de "scènes sanglantes gratuites", ni "images haineuses".





Si Booba est devenu si actif sur Twitter, c'est qu'il a été banni d'Instagram, qui était son média de prédiction. En janvier 2020, Instagram a définitivement suspendu son compte. "Nous avons supprimé le compte de Booba et lui avons interdit d'utiliser Instagram pour avoir enfreint les règles" de la communauté, avait expliqué une porte-parole du réseau social, sans plus de précisions.