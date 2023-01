Le coup de gueule de Mia à propos des critiques sur son style sexy

«Quel mal y aurait-il à être sexy du moment que je ne verse pas dans la vulgarité ?» C’est la question-coup de gueule posée dans L’Observateur par Mia Guissé en réaction aux remarques sur son style jugé sexy depuis son divorce.



La chanteuse explique : «Lorsque je suis sur scène, je suis habillée comme une artiste et je deviens une actrice. C’est un show et j’en donne à mon public. En coulisses, je redeviens Mamy, la fille, l’amie, la maman de ma fille. Je redeviens une personne lambda, qui ne se prend pas la tête.»



Mia ajoute : «Auparavant, j’étais comme toutes les jeunes filles, je trainais en jean ou short et baskets. Après, j’ai changé ma manière de m’habiller à cause des circonstances, c’est tout. Aujourd’hui, je m’habille comme je le sens. Est-ce mal ?»