Le Dalaï-lama se lance dans la musique: découvrez son premier single

Dalai Lama, Tibet

À l’occasion de son 85e anniversaire le 6 juillet, le chef spirituel des Tibétains va sortir un premier album, dont le premier single, intitulé “Compassion”, vient d’être dévoilé. Serge n’a qu’à bien se tenir. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans la musique. À 85 printemps, le 14e Dalaï-lama, Tenzin Gyatso de son vrai nom, entre de façon plutôt inattendue dans le monde musical avec “Inner World” (“Monde Intérieur”), un album composé de onze titres mêlant musique, récitation de mantras sacrés et d’enseignements, peut-on lire sur le site dédié. Cinq ans auront été nécessaires pour accoucher de cet album, produit par Junelle Kunin, une élève du Dalaï-lama, et son époux Abraham Kunin. C'est elle qui a convaincu son maître spirituel de se lancer dans le 4e art. Les bénéfices seront intégralement reversés à un programme d’éducation international dépendant de la fondation du Dalaï-lama. “La musique a le potentiel de transcender nos différences. Le but de mon existence est de servir du mieux que je peux et la musique peut aider les gens d’une manière qui m’est impossible”, explique le Dalaï-lama sur son site.