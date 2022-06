Le fils de 10 ans de Ben Affleck provoque un accident avec une Lamborghini

Le jeune fils de Ben Affleck s’est mis au volant d’une Lamborghini dimanche et a percuté un autre véhicule en faisant accidentellement marche arrière.

Ben Affleck et Jennifer Lopez se trouvaient chez un concessionnaire de luxe à Los Angeles lorsque le fils de 10 ans de l’acteur, Samuel Garner Affleck, a eu un accrochage avec une autre voiture, rapporte TMZ.

Le petit garçon était monté sur le siège conducteur d’une Lamborghini Urus et aurait enclenché la marche arrière sans le vouloir. Le véhicule, qui se loue pour la modique somme de 1.475 dollars par jour, s’est alors mis à reculer lentement avant de heurter une BMW blanche, comme on peut le voir sur des clichés de l’incident.

Samuel Affleck est alors sorti de la voiture pour constater s’il avait fait d’éventuels dégâts avant d’être rejoint par son père.

Contacté par TMZ, un représentant de l’acteur a assuré qu’il n’y avait aucun dommage. Un employé du concessionnaire, 777 Exotics, a quant à lui précisé au New York Post que les deux engins étaient garés serrés les uns contre les autres. “Lorsque [Samuel] est entré dans le véhicule, ce dernier a été secoué d’avant en arrière”, a-t-il déclaré. “Nous avons un petit parking et les voitures sont proches”.

“Tout le monde allait bien”, a-t-il précisé, avant d’ajouter qu’il serait ravi d’accueillir à nouveau des célébrités chez lui. “Ben Affleck adore les voitures”, a encore déclaré l’employé de la concession. “Nous espérons qu’ils reviendront.”

Ben Affleck's 10-year-old son crashed a rental Lamborghini after getting behind the wheel. https://t.co/UAAgv4NCmU