Le frère de Chris Rock n’accepte pas les excuses de Will Smith: “Elles ne sont pas sincères”

Le frère de Chris Rock refuse les excuses de Will Smith

Alors que Chris Rock refuse de porter plainte après avoir été frappé par Will Smith lors des Oscars 2022, son frère cadet, Kenny, prend quant à lui cette gifle très au sérieux. Il refuse d’accepter les excuses de l’acteur et estime que l’Académie devrait lui reprendre son Oscar dès maintenant.





“Je ne peux tout simplement pas regarder les vidéos et les photos de ce moment”, a déclaré Kenny au Los Angeles Times. “Ces images sont partout, et moi et ma famille sommes confrontés à chaque fois à l’attaque d’un de nos proches. Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Je n’arrive pas à me le sortir de la tête. Mon frère ne représentait aucune menace pour Will Smith, et il a été traité avec irrespect. Will l’a rabaissé devant des milliers de personnes. Ses excuses publiques ne signifient rien pour moi. Surtout quand on voit le temps qu’il a mis à s’excuser. Il l’a fait pour lui et sa réputation, pas pour mon frère. Elles ne sont pas sincères. Cela aurait pu être différent s’il s’était excusé sur scène immédiatement après les faits, mais il ne l’a pas fait.” Sur scène, Will Smith a dans un premier temps uniquement adressé des excuses à l’Académie des Oscars.





“J’en déduis qu’il ne se sentait pas du tout coupable. Ils auraient dû le faire sortir de la salle immédiatement. Je ne comprends pas pourquoi la sécurité n’est jamais intervenue. Il avait libre accès et il aurait pu faire ce qu’il voulait. Ça aurait pu être bien pire que cette simple gifle. Selon moi, Will s’est complètement ridiculisé. Le fait qu’il ait toujours son Oscar dans les mains me dépasse. L’Académie aurait dû le retirer immédiatement.”





