Le jour où Bono a fait un “black-out” à la Maison Blanche après une soirée trop arrosée avec Barack Obama

Bono et la soirée à la maison Blanche

Le verre de trop. Le chanteur de U2 a révélé s’être un jour endormi dans la chambre Lincoln de la Maison Blanche après avoir passé une soirée avec l’ancien président américain Barack Obama.





Dans ses mémoires “Surrender: 40 Songs, One Story”, Bono revient sur l’un de ses visites à la Maison Blanche avec sa femme, Ali Hewson. Vers la fin de son mandat, Barack Obama et son épouse Michelle invitaient fréquemment des amis à venir dîner chez eux. Un soir, le chanteur de U2 et son épouse ont rejoint le président américain et la Première dame pour une petite soirée.





Là, Bono explique avoir opté pour du vin plutôt que pour des cocktails, malgré son allergie connue aux salicylates et à l’acide salicylique. “Si je m’en étais tenu aux cocktails, tout se serait bien passé, mais je me suis autorisé un verre de vin avec le repas”, se souvient-il. “Ou était-ce deux?”





Sans antihistaminiques, le chanteur peut “s’endormir tout de suite. Profondément. N'importe où”, raconte-t-il.





Alors qu'il commençait à se sentir somnolent, il a décidé de quitter la table. Après dix minutes, Barack Obama s’est montré inquiet. “Bono est parti depuis un moment. Est-ce qu’il va bien?”, a-t-il demandé à Ali Hewson. Cette dernière a alors assuré à l’ancien chef d’État que son mari était probablement "juste” allé dormir quelque part.





“Il faut que je voie ça. Où peut-il être?”, s’est demandé Obama avant de le chercher dans les couloirs de la Maison Blanche. Il l’a finalement retrouvé dans la chambre de Lincoln, où Bono gisait "inconscient, dans le propre lit d’Abraham Lincoln”. “Je m’étais endormi dans le confort de nos libertés.”