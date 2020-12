Le jour où Boris Johnson a comparé George Clooney à Hitler: “Ça me fait encore rire”

George Clooney comparé à Hitler

Au cours d'une interview accordée au Guardian, George Clooney est revenu sur la fois où Boris Johnson l’a comparé à Hitler. “Cette histoire me fait encore rire”, a affirmé l’acteur américain.

En 2014, George Clooney était au Royaume-Uni pour la promotion de son film “The Monuments Men”. Le long-métrage racontait l’histoire de soldats chargés de protéger les œuvres d’art européennes durant la Seconde Guerre mondiale. Durant une interview, l’acteur avait expliqué que, selon lui, le Royaume-Uni devait rendre à la Grèce les marbres du Parthénon, connus en Angleterre sous le nom de marbres d’Elgin.





“Rendre les marbres à Athènes, c’était déjà ce que voulaient faire les nazis à l’époque. George Clooney reprend le programme de Hitler concernant les trésors culturels”, avait alors réagi Boris Johnson. Un commentaire que l’acteur américain n’a pas oublié, même six ans plus tard. “Cette histoire me fait encore rire. Il avait dit que cela faisait de moi un voleur d’art, au même titre que Hitler”, a expliqué Clooney aux journalistes du Guardian.





Une aubaine

Il a ensuite raconté que les commentaires de l’homme politique lui avaient permis de se rapprocher de l’avocate Amal Alamuddin, qui deviendra par la suite sa femme et la mère de ses enfants. À l’époque, ils se fréquentaient depuis peu et la femme avait été embauchée pour défendre, au nom de la Grèce, le retour des marbres du Parthénon.