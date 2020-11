Le jour où Johnny Hallyday a voulu “casser la figure” de Claude François

Johnny Hallyday et Claude François

Dans le livre “Johnny Hallyday et ses anges gardiens”, écrit par le journaliste Laurent Lavige, Sacha Rhoul, ex-secrétaire particulier de Johnny, évoque la relation tendue entre le chanteur et Claude François. Il raconte notamment la fois où le Taulier a failli “casser la figure” de l’interprète de “Cette année-là”.

Ce n’est plus un secret pour personne: Johnny Hallyday et Claude François étaient loin d’être les meilleurs amis du monde. “Ils se détestaient vraiment”, confiait Michel Drucker en 2018. Dans le livre “Johnny Hallyday et ses anges gardiens”, rédigé par Laurent Lavige, Sacha Rhoul, l’ancien secrétaire de Johnny, fait également quelques confidences à ce sujet. “Claude François et Dick Rivers étaient les seuls mecs que Johnny n’aimait pas, car il les trouvait inhumains”, raconte-t-il, cité par le magazine Voici.





Une soirée mouvementée

L’homme se souvient d'une soirée au restaurant particulièrement mouvementée. Ce soir-là, Sacha, Johnny et une jeune femme devaient manger ensemble. Claude François se trouvait dans le même établissement et il a aperçu la jeune femme assise avec Sacha Rhoul. Les deux attendaient le rockeur. Claude François a alors fait parvenir une carte à la demoiselle. “Claude n’avait pas vu qu’elle était avec Johnny”, explique l’ex-secrétaire.





Lorsque le Taulier est arrivé, il n’a pas du tout apprécié le geste du célèbre chanteur, précise Sacha Rhoul. “Johnny, vert de rage, se lève et veut aller casser la figure de Cloclo en bas (...). Je le retiens, le raisonne et au bout de dix minutes, il finit par se calmer et on passe le dîner tranquillement.”





“Invivable”